محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان خالد زكي، إن مسلسل "قوت القلوب" الذي يعرض حاليا على تليفزيون الحياة، يناقش العديد من القضايا الإجتماعية التي تمس المواطن المصري.

وأكد "زكي" في تصريح خاص لمصراوي، أن معظم المشاهد تجمعه بالفنانة رانيا فريد شوقي، التي تجسد شخصية مؤثرة وستظهر ملامح شخصيتها خلال الحلقات القادمة.

وتابع: "العمل مليء بالمفاجآت والأحداث، وأتوقع نجاحه بشكل كبير، خاصة أنه يعتبر عودة قوية للمخرج مجدي أبو عميرة، الذي قدم العمل باحترافية شديدة".

وأوضح أن العمل لا يوجد به صعوبات، خاصة أن أجواء التعاون مع أسماء كبيرة بحجم ماجدة زكي، ورانيا فريد شوقي، ومجدي أبو عميرة، ممتعة للغاية.

واختتم حديثه قائلا: "أراهن على المسلسل، خاصة أننا نفتقد هذه النوعية من الأعمال منذ فترة طويلة"

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، سامي مغاوري، سهر الصايغ، نرمين ماهر، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خالد زكي لمصراوي: أراهن على نجاح "قوت القلوب" ولم أواجه صعوبات في التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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