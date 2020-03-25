لوجين عمران: "مخجل لما دولنا تطلب منا البقاء في المنزل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علقت الإعلامية السعودية لوجين عمران، على أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.
وكتبت: "مخجل لما دولنا تطلب منا البقاء في المنزل، لمصلحتنا وصحتنا أبسط من هالطلب ما في، ويجي البعض ويستهتر بهالقرار، مو مطلوب منا شي صعب ولا مستحيل يا جماعة الخير، وكل القرارات والتوجهات أساسًا وضعت لصالحنا، الله يحفظكم ويحفظ الجميع وتمر هالأزمة على خير بإذن الواحد الأحد".
وتتخذ العديد من الدول، إجراءات وتدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بعد انتشاره في معظم دول العالم.
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