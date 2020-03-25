الموزع هاني ربيع يكشف كواليس تقديم سميرة سعيد "أمر واقع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفي حمزة:

"الخوف في كل عين، اللي بيحصل دا إيه؟، مش حلم دا واقع مجنون"، بتلك الكلمات للشاعر بهاء الدين محمد، طرحت الفنانة سميرة سعيد أحدث أغانيها "أمر واقع".

الموزع الموسيقي هاني ربيع في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "بالبداية كانت الفنانة سميرة سعيد تعد لطرح أغنية أخرى، وهي (إنسان آلي) من توزيعي وكلمات الشاعر شادي نور، وألحان الملحن بلال سرور، لكن مع الأحداث الأخيرة وما يسود العالم من قلق بسبب فيروس كورونا، فضلت تأجيلها، وقررت طرح أغنية (أمر واقع)".

وأضاف: "رغم أن أغنية (إنسان آلي) تحمل أيضا عمقًا إنسانيًا، اتفقنا جميعًا على رؤية الفنانة سميرة سعيد، بأن الأغنية غير مناسبة للأحداث الحالية، وإن الأنسب هو طرح (أمر واقع)".

هاني تابع بالقول: "ما نمر به حاليًا أجلّ العديد من المشاريع الفنية، ومع فرض حظر التجول أتوقع أن توقف الكثير منها، وبإذن الله نعبر جميعًا تلك الأزمة للأفضل".