بسبب كورونا.. 3 إجراءات من مخرج "ولاد إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد المخرج ممدوح زكي إنه عدل مواعيد تصوير مسلسل "ولاد إمبابة "؛ لتتوافق مع قرارات حظر التجول، التي تم اتخاذها للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ممدوح زكي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية، إذ نقوم بتعقيم موقع التصوير بالكامل، وعدلنا مواعيد التصوير، إضافة إلى تقليل أعداد المجاميع المشاركة بالمسلسل".

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وأضاف: "لم نقم بأي تعديل على سيناريو المسلسل، والكل ملتزم بالتصوير المقرر أن يستمر حتى منتصف شهر رمضان

وعن مشاركة "حسن شاكوش" بالمسلسل، قال المخرج: "نظرًا لعدم حل مشكلته مع قرارات نقابة الموسيقيين، وارد خروجه من حساباتنا".

مسلسل: "ولاد إمبابة" بطولة فريدة سيف النصر، سمير غانم، سعد الصغير، شمس، أحمد شيبه، نادر أبوالليف، وريكو.