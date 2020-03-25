دنيا سمير غانم بصحبة ميساء مغربي في جلسة تصوير بكواليس برنامجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة المغربية ميساء مغربي، لجلسة تصوير جديدة، ضمن كواليس برنامج "دبي كروز" المعروض على شاشة تليفزيون دبي. ونشرت "ميساء" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. وحلت "دنيا" ضيفة على البرنامج، وتحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بوالدها النجم الكبير سمير غانم، وعن جديدها الفني خلال الفترة المقبلة. وتشارك الفنانة دنيا سمير غانم في بطولة فيلم "تسليم أهالي" ويشاركها البطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا.

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