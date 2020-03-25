صورة نانسي عجرم مع نجل محامية قتيل فيلتها تثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة نانسي عجرم مع ابن رهاب البيطار محامية الشاب السوري الذي قتل على يد زوجها، وأثارت جدلا واسعا.

وعلقت "رهاب"، على الصورة التي تجمع ابنها بنانسي عجرم، في تصريحات صحفية، قائلة، "إنها طبيعية جدًا نظرًا لوظيفة ابنها فهو منظم حفلات في أوروبا وتجمعه صلة بالعديد من النجوم كنانسي عجرم وغيرها، فضلًا عن أن الصورة تعود لعام 2018، أي قبل الحادث الشهير".

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وأعلن والد قتيل فيلا نانسي عجرم، عزل المحامية رهاب البيطار وإيقافها عن الدفاع في قضية نجله، دون إبداء أي أسباب.

وتعرضت فيلا نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان لـ"محاولة سرقة"، وفقًا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، بمقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.