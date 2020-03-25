"نحن أحباب الله ولسنا أعداءه".. عمرو عرفة يرد على شيخ سعودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رد المخرج عمرو عرفة على الشيخ السعودي عائض القرني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، واستنكر "القرني" سخرية البعض من فيروس كورونا المستجد، فيما رد "عرفة قائلا": "يا فضيلة الشيخ نحن أحباب الله ولسنا أعداءه، ولا نسخر من أقدارنا كما تتخيل، نحن نسخر من أنفسنا ومن غلبنا، ونحن نصلي ونذكر الله ونضحك كما أمرنا رسول الله".
وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.
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