تراند اليوم : هند القحطاني تفضح فنان عربي شهير: "سادي مغتصب"



فتحت الناشطة السعودية المقيمة في أمريكا هند القحطاني، نيران هجومها على الفنان المغربي المعروف سعد لمجرد، واصفة إياها بالسادي المغتصب.

وقالت القحطاني في مقطع فيديو إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إن الفنان سعد لمجرد عدوها اللدود بسبب أنه سادي مغتصب.

وأضافت: "أكره سعد لمجرد كنت لا أحب الحديث عنه في الفترة الماضية، ولكن بعد أن أدانته السلطات الفرنسية فأراه مغتصباً وعدوا لدوداً للمرأة".

وتابعت القحطاني: "المثير بالنسبة لي أنه كرر هذا التصرف المشين عدة مرات، ولذلك أطلق عليه سادي مغتصب".

يُذكر أن لمجرد سُجن فى فرنسا مرتين، بسبب إتهامه في قضيتي اغتصاب.

وأثار الفيديو موجة جدل بين متابعيها، إذ أيدها البعض في هجومها، بينما هاجمها آخرون معتبرين أنه لا تفرق عنه كثيرًا، كونها خرجت عن تقاليد شعبها وتستعرض جسدها للجميع دون حياء، حسب قولهم.

وعلق متابع قائلًا :" إثارة جدل من الزباله خلصت سواليفها تبي تحتك بسعد وتلفت نظره وحاطه اغنيته ومسويه فيلم تطمني ماراح يرد عليك ولا سامع فيك اصلا لو تناهقين من هنا لبكره جمهور سعد حيلكم فيها نقار الخشب".

وعلق آخر :" تبغى اعلانات تبغى تشتهر ماحد عطاها وجه الله يهديها فلست وضيعت كل شي لاشهره ايجابيه ولا حياه طبيعيه ولا تقدر تاكل ولاتشرب بتسوي اي شي تتعلق بأي شي خذوها عبره وعظه الحمد لله ع نعمه الاسلام