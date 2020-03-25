الأمير تشارلز مصاب بفيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 04:44 مساءً - ذكر المتحدث الرسمي باسم القصر الملكي، أن الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، وجاءت النتيجة إيجابية؛ أي أنه يحمل الفيروس.

وعلى ما يبدو، فإن الأمير البالغ من العمر 71 عامًا، كان يعاني من أعراض خفيفة جعلته يخضع للفحص، لكنه لايزال بصحة جيدة، وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد.

يشار إلى أن الأمير تشارلز، والد الأمير وليام والأمير هاري، يتواجد حاليًا مع زوجته، التي أجرت الفحص أيضًا وكانت نتيجته سلبية، في الحجر المنزلي في أسكتلندا.

الملكة إليزابيث تمدد فترة العزل في قصر ويندسور أسبوعين

وفي سياق منفصل، وحفاظًا على حياتهما من الإصابة بفيروس كورونا، مدت ملكة بريطانيا العزل الصحي في قصر ويندسور لمدة أسبوعين، كإجراءات احترازية.

وأعلن المتحدث باسم القصر الملكي في بريطانيا، أن الملكة إليزابيث مدت العزل في قصر ويندسور أسبوعين، حتى عيد الفصح.

وأكد أن الملكة حتى الآن بخير، ولا داعي لنشر الشائعات الكاذبة، فهي بعيدة لتفادي خطر الإصابة بالفيروس.

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وفقًا لصحيفة "ميرور"، فإن الملكة إليزابيث والأمير فيليب في العزل؛ حتى بزوغ أي بريق أمل للانتهاء من تلك الأزمة؛ حفاظًا على حياتهما من الإصابة بفيروس كورونا.

وتفرض بريطانيا قيودًا هذه الأيام لردع فيروس كورونا، وألزمت المواطنين بعدم الخروج من المنازل؛ حتى تتمكن السلطات من تعقيم الأماكن الحكومية والمنشآت، كما بدت أبرز شوارع لندن المكتظة شبه خالية.

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