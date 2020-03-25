حد تايه.. أغنية مسار إجباري تحصد 100 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة

اقتربت الأغنية الجديدة "حد تايه"، لفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري"، من الـ 100 ألف مشاهدة، وذلك بعد يوم واحد من طرحها عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: محمد البحيري، ألحان:هاني الدقاق، توزيع:مسار إجباري، وقد سبق وأدوها مباشرة في

حفلهم الغنائي الأخير الذي تم إذاعته بتقنية "يوتيوب لايف"، تماشياً مع الظروف التي تواجهها البلاد لمنع انتشار وباء الكورونا المستجد.

وقدمت الأغنية مزيج فريد من دعاء "أسكو إليك ضعفي" مع كلمات ترد في أذهان

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الشباب يوميا ولايستطيعون الإفصاح عنها، فتميزت بقربها من حال مستمعيها.

وعُرض الحفل لجميع محبي ومتابعي "مسار إجباري" وذلك على قناتهم الرسمية على "يوتيوب"، وكان حدث فريد من نوعه بعد إلغاء حفلهم الجماهير الذي كان من المفترض إقامته في مركز المنارة بالتجمع الخامس في شهر مارس الجاري، بعد قرار إلغاء جميع الحفلات الغنائية والتجمعات الجماهيرية الكبرى.