تامر حسني ينشر فيديو توعوي عن الكورونا

يستمر الفنان تامر حسني في مشاراكاته التوعوية ضد وباء كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وشارك حسني جمهوره من خلال خاصية "ستوري"، إحدىالمقاطع التوعوية لوباء كورونا وعلق عليه قائلاً: "الله يباركلك"، واحتوى الفيديو على معلومات حول انتشار المرض وكيفية الحد منه في مصر.
يذكر أن تامر قد طرح مؤخراً أغنية "حلو المكان"، التي بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 50 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:محمد يحيى، توزيع:أماديو، والتي تم إذاعتها أثناء أحدث فيلمه الأاخير "الفلوس" مع الفنان خالد الصاوي.
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