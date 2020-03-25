موعد وتفاصيل برنامج هزر فزر لـ هنا الزاهد

تستعد الفنانة هنا الزاهد، لإنطلاق برنامج "هزر فزر"، الذي من المقرر أن يعرض يوم السبت المقبل الموافق 28 من شهر مارس الجاري، وذلك عبر شاشة cbc.



يشار إلى أن برنامج "هزر فزر" يشهد

مشاركة عدد كبير من النجوم، والذين سينقسمون إلى فريقين في كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتي يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الأريكة.



بالإضافة للعبة تمثيل 5 أغاني في 50 ثانية، ولعبة الموسيقى التصويرية، يقوم اثنين من الفريق بعمل موسيقى تصويرية لفيلم شهير، يغنون الموسيقى وليس كلامًا، ويجب معرفة اسم الفيلم المشهور به هذه الأغنية خلال دقيقتين.

