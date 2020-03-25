صور.. نانسي عجرم بإطلالة طبيعية من دون مكياج

شاركت الفنانة نانسي عجرم، جمهورها بصور طبيعية خالية من مستحضرات التجميل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت نانسي على الصور قائلة: "يوم جديد، أمل جديد، صباح الخير"، وتبادل معها جمهورها عبارات التفاؤل والإيجابية، وذلك عبر تعليقاتهم على الصور. على الصور. يذكر أن نانسي طرحت أخيراً أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي" التي حصلت على أكثر من 12 مليون مشاهدة، الأغنية كلمات وألحان: نبيل خوري، توزيع: باسم رزق. Advertisements

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