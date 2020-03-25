بيت المسرح يقدِّم ٣٠ عرضًا مسرحيًّا مجانًا للجمهور ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك"

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفنى للمسرح و في إطار مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" والتى أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، يشارك البيت الفني للمسرح بـ ٣٠ عرضًا مسرحيًّا ضمن المبادرة.

يتضمن مجموعة من روائع المسرح المصري في تاريخه الحديث، لتكون بين أيدي المواطنين على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع اليوتيوب بالمجان، وذلك بالتعاون مع

المركز القومي للمسرح.

و أضاف "مختار" أن العروض المشاركة بالمبادرة تتنوع ما بين عروض لكبار النجوم منها الملك هو الملك، أهلًا يا بكوات، الإسكافي ملكًا، أولاد الغضب والحب، رجل القلعة وغيرهم، وعروض لشباب فناني البيت الفني للمسرح منها شيزلونج، السيرة الهلامية.

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وأيضًا تتضمن العروض إنتاج للبيت الفني للمسرح خلال الأعوام القليلة الماضية منها الساعة الأخيرة،

أنا كارمن، كوميديا البؤساء، شباك مكسور، الثامنة مساء، ترنيمة الفلاح الفصيح، وغيرهم، بالإضافة إلى عروض الأطفال والعرائس منهم عبور وانتصار، القطط، محطة مصر.

وهي عروض حققَّت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضها، و أيضًا بمشاركة عرض "أوبرا بنت عربي" و هو عرض دمج ما بين الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة والفنانين الطبيعيين.

يذكر أن جميع أنشطة البيت الفني للمسرح متوقفة تمامًا بالمسارح في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، و تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بالحد من التجمعات نهائيًّا وحتى إشعار آخر .