محمود حمدان يعلن تأجيل مسلسله الجديد "اختراق2"

أعلن المؤلف محمود حمدان، عن تأجيل تصوير الجزء الثاني من مسلسله الجديد "اختراق"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "حمدان" عبر صفحته قائلًا:

"قدَّر الله وماشاء فعل، مسلسل اختراق متأجل لحين انتهاء الأزمة، وكنت داخل فيلمين اتأجلوا أيضًا، ربنا يلطف بينا وتعدي الأزمة علي خير وينتهي الوباء ده من العالم يارب".

الجدير بالذكر أن "اختراق2" بطولة الفنان السعودى طلال السدر، أحمد عيد، مى سليم، راندا البحيري، نضال نجم، محمد العيسي، مها منصور، تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد حسن.