كاردي بي مستاءة بسبب السوشي وكورونا

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت النجمة العالمية كاردي بي في مقطع فيديو لتتحدث مع جمهورها، حيث أنها خرجت في العديد من الفيديوهات اللايف لتتحدث عن كورونا وجلوسها فى المنزل.
وظهرت كاردي بي مستاءة حيث وضعت أمامها أطباق الطعام وبكت وهي تقول " المفروض أن اكون في مطعم السوشي الآن"، وهو ما أثار موجة من السخرية ضدها.
وبحسب موقعmeaww، فإن كاردي بي، قالت "بدأت في إجراء المزيد من البحث عن المرض وكل شيء، وشاهدت مقطع فيديو على يوتيوب، ولا أعرف ما الوضع الآن"، وتابعت "في الصين الإصابة بالفيروس تتناقص، عندما بدأت في عزل الناس حينما كانوا يرشون في الشوارع ويطرقون على كل باب ويقيسون درجة حرارة الناس.. وأن أي شخص وجد أنه مصاب بالفيروس يخضع لحجر صحي صارم في الصين"
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