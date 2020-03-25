إليكم تفاصيل دور زينب غريب في مسلسل " ١٠٠ وش"

ميرنا وليد - بيروت - تصور الممثلة المصرية ​زينب غريب​ حالياً مشاهدها مع الممثلة نيللي كريم ضمن مسلسل "١٠٠ وش" الذي سيعرض في شهر رمضان 2020 وهي سعيدة جدا بدورها في المسلسل الجديد وفي انتظار اراء الجمهور

زينب غريب عرفها جمهورها من خلال دورها في مسرحية wanted واللي قُدمت ضمن فعاليات مهرجان المسرح العالمي علي مسرح أكاديمية الفنون ومن بعدها بدأت أعمالها الدرامية من خلال مسلسل "سجن الناس".

مسلسل ١٠٠" وش" بطولة نيللي كريم، اسر ياسين ومجموعه كبيرة من النجوم ومن اخراج كاملة ابو ذكري

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