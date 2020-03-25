شاهدوا سيسك فابريغاس يتكلم اللغة العربية ويوجه رسالة الى الشعب اللبناني

ميرنا وليد - بيروت - نشرت اللبنانية ​دانييلا سمعان​ زوجة اللاعب الاسباني الشهير سيسك فاريغاس فيديو له وهي تعلمه كيف يتكلم اللغة العربية ليوجه رسالة الى الشعب اللبناني يحثه فيها على البقاء في المنزل خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وطلب سيسك من محبيه في لبنان ان يبقوا في البيت ويتناولوا الشاورما لكن الجمل التي قالها باللغة العربية اخذت منه بعض الوقت حتى اتقنها وقد وثقت دانييلا ذلك بالفيديو الطريف الذي يظهر كم مرة أخطأ سيسك باللفظ خلال كلامه

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