مازن معضم يوجه رسالة لوزير الداخلية محمد فهمي

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الممثل اللبناني ​مازن معضم​ تمنيا لوزير الداخلية محمد فهمي بالانتباه الى الارتفاع الكبير بالاسعار الذي يحصل حاليا في لبنان وكتب قائلا: " سمعت انه وزير الداخلية عمل زيارة مفاجئة لاحد السوبرماركات ليتأكد من مسألة التعقيم.. ممتازة الزيارة ومشكور معاليه، بس كنا منتمنى لو انتبه للأسعار الجنونية اللي ما عم ترحم جيبة المواطن الفاضية اساساً ومنتمنى لو بيتحركوا بهيدا الاتجاه الى جانب تحركهم لرقابة التعقيم".

وكان قد اعتبر مازن معضم انه على الدولة اللبنانية الغاء فواتير الكهرباء لهذا الشهر الذي يخضع فيه المواطنين للحجر الصحي، اضافة الى تأجيل دفع القروض وتأمين المؤن للفقراء.

وكتب مازن على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الحجر المنزلي اكيد ضروري بس كان المفروض على دولتنا الكريمة الغاء فواتير الكهربا لهالشهر وتأجيل دفع القروض (السكن وغيره) والضغط على اصحاب المولدات لتخفيض الاسعار لهالشهر وتأمين المونة للفقراء اللي ما قادرين يلتزموا بالحجر بسبب وضعن المادي".

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