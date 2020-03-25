ميرنا وليد - بيروت - كشفت المخرجة السورية ​رشا شربتجي​ لموقع "الفن" أنها لم تنته بعد، من مونتاج الجزء الثاني من مسلسل "​ما فيي​" في بيروت، خصوصاً أن العمل يبث على الهواء حالياً.

وأكدت أنها تسابق الزمن مع تبقي 9 حلقات فقط، والتي تستغرق حوالى الأسبوع تقريباً.

ومع إنتشار فيروس ​كورونا​، تقوم بكافة الإجراءات الإحترازية، مع الحفاظ على الحجر المنزلي عند الانتهاء من العمل، وتقوم خلال هذا الوقت بقراءة بعض النصوص الدرامية، إضافة إلى القيام بالطبخ اليومي.

وكانت شربتجي قد أكدت لموقعنا في وقت سابق أنها ستحصل على إجازة، وستتفرغ للعائلة عند عودتها إلى دمشق، وبعدها ستختار أحد المشاريع الدرامية التي عرضت عليها داخل وخارج سوريا، مشيرة إلى أن عودتها إلى الدراما السورية محتملة بعد رمضان.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- رشا شربتجي تسابق الزمن.. وهكذا تقضي وقتها في الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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