مهند الحمدي لازال في بيروت وهذا ما فعله بالحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - لازال الممثل ومقدم البرامج السعودي ​مهند الحمدي​ في بيروت بعد أن اضطر أن يبقى في لبنان، وأن يلزم الحجر المنزلي بعد توقف تصوير مسلسل "دفعة بيروت" الذي كان يتم تصويره هنا ليعرض في رمضان المقبل.

الحمدي يلتزم الحجر المنزلي وقد نشر مقطع فيديو للتشجيع على البقاء في البيت وهو تحدي رياضي من خلال مناديل الحمام.

وكان قد نشر مقطع فيديو يعبر فيه عن استيائه من الأكل السريع الذي يأكله، وطالب أن يرشده اللبنانيون إلى أشخاص يعدّون طعاماً منزلياً ويوصلونه إلى المنزل، مشيراً إلى أنه يريد طعاماً لبنانياً وورق عنب على الطريقة اللبنانية.

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