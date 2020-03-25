تراند اليوم : محمد صبحي : محنة كورونا تثبت أننا في زمن العلم لا الفنان

قال الممثل المصري محمد صبحي إنه أوقف عروضه المسرحية التي كانت تقدم على خشبة مسرح مدينة سنبل، منذ الأيام الأولى لظهور فيروس كورونا في مصر، لإيمانه بأن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أفضل وأهم من صناعة الترفية.

وعبر “صبحي” عن دهشته من إصرار شركات الإنتاج على استكمال تصوير مسلسلات رمضان قائلا: “أعلم أن توقف التصوير يشكل أزمة لشركات الإنتاج، لكن نحن أمام كارثة إنسانية، والأمر لا يحتمل أي تهاون”.

وتابع: “أؤيد وقف التصوير والبقاء في المنازل، فقد أثبتت هذه المحنة التي نعيشها أن هذا زمن العلم والمعلم، وليس زمن الفنان، فالإنسان في هذا الظرف الاستثنائي لا يحتاج إلى الترفيه، ولكن للعلم والدواء”.

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وواصل “صبحي” حديثه قائلاً: “من خلال المتابعة لتعامل الناس مع أزمة كورونا، أرى أن الفن في مصر خلال السنوات الـ10 الأخيرة لم يفيد الناس، ولم يقدم أي شيء إيجابي، فلا يوجد عمل فني في السينما أو التلفزيون تعلم منه المصريون كيف يتعاملون مع أزمة إنسانية تهدد مصير وطن، كما هو الحال في انتشار فيروس كورونا”.

وأوضح: “لكن السينما الأمريكية تنبأت بمثل هذه الأحداث، وأشارت إليها كثيراً، لذا يحب أن ينتبه صناع الفن إلى مثل هذه القضايا الهامة”.

وكشف: “تنبأت بحرب الفيروسات في مسرحية (خيبتنا) التي قمت بكتابتها عام 2004، وأتمنى أن نقدم أعمالا تفيد الناس، لأن الفن رسالة قبل أن يكون وسيلة للمتعة والترفيه”.