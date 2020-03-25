التريللر الأول لفيلم الأنيمشن الجديد The Willoughbys

طرحت شبكة نيتفلكس، أول تريلر لـ فيلم الأنيمشن الجديد، The Willoughbys، الذى سيصل لـ منصة البث يوم 22 أبريل المقبل، ومدته ساعة و 32 دقيقة، العمل يدور فى إطار عائلى، وكوميدى ودراما، التريلر مدته 3 دقائق وثانيتين، واحتوى على الكثير من المشاهد المشوقة والترفيهية، العمل الجديد من إخراج كريس بيرن، وري إيفانز، روب لودمير.

فيلم الأنيمشن، The Willoughbys، من بطولة ويل فورت، مارتن شورت، أليسيا كارا، جين كراكوفسكي، ريكي جيرفيه، مايا رودولف، تيري كروز، سين كولين، شانون تشان كينت، ريبيكا حسين، ومستوحى من كتاب المؤلف لويس لورى الذى يحمل نفس الاسم، ومن تأليف كريس بيرن، مارك ستانلي.

ويدور فيلم الأنيمشن الجديد، The Willoughbys، حول اقتناع أطفال ويلوبي بأنهم يتمكنون من تربية أنفسهم، ولذلك يضعون خطة مضللة لإرسال والديهم في إجازة، ثم يشرع الأشقاء في مغامرتهم للوصول على المعنى الحقيقي للعائلة.

كما استجابت شبكة Netflix لطلب مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، ببث الفيديو فقط بدقة قياسية عن طريق خفض معدل جودة بث الفيديوهات بنسبة 25٪، ولكن فقط في الاتحاد الأوروبي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " forbes"، وردا على طلب مفوض الاوروبى، أصدرت شبكة نيتفلكس بيانا، الذى تضمن "بعد المناقشات بين المفوض تييري بريتون والرئيس التنفيذي لـ Netflix ريد هاستينجز، وبالنظر إلى التحديات غير العادية التي تسبب بها فيروس كورونا، قررت شبكة Netflix البدء في تقليل معدلات جودة الفيديوهات، عبر جميع مجموعات البث الخاصة بها في أوروبا لمدة 30 يومًا."

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ومن الواضح من هذه الكلمات أن القرار تم اتخاذه بشكل مباشر استجابة لطلب بريتون، الذي قام بـ طلب الطلب من نيتفلكس، دون أن يعرف معدلات الجودة على منصة البث، حيث أنه طالب، بـ تقليل الجودة إلى SD، دون أن يعرف وجود 4K، ولكنه تحدث عن أن جودة الأعمال على شبكة نيتفلكس هى HD،والتىتستهلك نسبة كبيرة من الانترنت، ومع وجود الأشخاص فى المنزل، وفرض حظر التجوال فى العديد من البلاد، يجب على نيتفلكس، أن تتكاتف لـ مساعدة متابعيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "forbes".

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