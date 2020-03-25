نانسى عجرم مع نجل محامية قتيل منزلها

أحدثت صورة لنانسى عجرم انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى، جدلا كبيرا، لا سيما أنها تتعلق بحادثة قتيل منزلها وهى الحادثة التى وقعت فى مطلع العام الجارى، فالصورة المنتشرة على مواقع السوشيال ميديا، هى لنانسى عجرم مع نجل محامية قتيل منزلها رهاب البيطار.

كثيرون علقوا على الصورة التى تجمع بين نانسى عجرم وآدم عفارة، نجل محامية قتيل منزلها، وأكدوا أن المحامية لا تريد إلا الشهرة فقط من خلال دفاعها عن القتيل ضد نانسى عجرم وزوجها فادى الهاشم والذى أُتهم بقتل محمد الموسى.

بينما رأى آخرون، أن آدم قد يكون أحد معجبى نانسى عجرم، والتقط معها صورة تذكارية كأى شاب معجب بها، إلا أن رهاب البيطار المحامية، ووالدة آدم، عقبت على الصورة قائلة بأن نجلها منظم حفلات فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى صلة بعدد كبير من الفنانين والفنانات والمشاهير.

وأضافت رهاب فى تصريحات صحفية، أن الصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى، تعود لعام 2016، أى قبل الحادث بأربع سنوات، وهو أمر طبيعى أن يكون آدم على تواصل ومعرفة بنانسى عجرم.

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وكانت قضية قتيل فيلا النجمة نانسى عجرم قد شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة، وذلك بعد إعلان والد القتيل محمد الموسى عزل المحامية رهاب بيطار وإيقافها عن المواصلة فى قضية نجله دون أسباب محددة، بعد قيامها بكشف العديد من المفآجات بالقضية كان يمكنها تغير مسارها تماما، وذلك قبل أن يتراجع عن عزل رهاب البيطار، لتواصل القضية.

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