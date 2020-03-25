تراند اليوم : بالفيديو – فيلم مصري عالمي عن ” فيروس الكورونا “

أعلن المخرج المصري، مهند الدسوقي، إطلاقه أول فيلم، خاص بفيروس كورونا المستجد، بعنوان COVID-19، والذي سيكون مترجمًا لجميع لغات العالم.

ويضم الفيلم مجموعة من الشباب المصريين من بينهم، كاتب العمل محمد المغربي، ويشارك في تمثيله عدد من الوجوه الجديدة ، بالإضافة لمدير التصوير عبد الرحمن سالم .

ويرصد الفيلم بداية ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، وكيفية انتقاله للدول الكبرى، وأبرز المشاهد التي تأثرت بكورونا ومنها لحظة نزول قوات الجيش في إيطاليا لنقل وفيات الكورونا.

كما تتطرق أحداث الفيلم لرصد قرارات وقف الدراسة، في مصر وإغلاق المحال وبعض المنشآت العامة، وكشف بعض طرق نقل العدوى بين المواطنين، وكيفية حدوث الإصابات بفيروس كورونا.

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وسبق وأطلق مخرج الفيلم مهند الدسوقي، فيلمه ”عزازيل“ والذي يروي تفاصيل عن إبليس ومشكلته مع سيدنا آدم.

واتخذت مصر خطة احترازية لمواجهة فيروس كورونا، منها رفع استعدادات وزارة الصحة بجميع المحافظات، فضلا عن رفع إجراءات الرصد للمرض بكافة مداخل ومخارج البلاد، وبخاصة مع الدول التي ارتفعت بها حالات الإصابة.

وذكر آخر إحصاء لوزارة الصحة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتسجل 327 حالة، من بينهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.