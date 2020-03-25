تراند اليوم : أجوبة إليسا علي شيت شات ..جريئة جدا

تحدّثت الفنانة اللبنانية ​إليسا مع متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أثناء بقاءها في الحجر المنزلي وتمكّن المتابعين من طرح الأسئلة عليها وردّت بدورها عليهم.

وجاءت الأسئلة كالتالي:

هل أنت في حالة حب؟ فقالت: أنا دائما في حالة حب.

متابع قال السوريون يحبونك فعلّقت وأنا أحبهم أكثر.

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هل سيتغيّر موعد طرح ألبومك الجديد، فأجابت: لا أعرف بعد ولكن على الأرجح نعم.

ما هي اكتر أغنية تستمعين إليها في هذه الفترة؟ فقالت: مافيش أسباب وبطلي تحبيه.

هل تشعرين بالوحدة في الحجر المنزلي؟ ردّت :” لا، أبداً.