تراند اليوم : أجوبة إليسا علي شيت شات ..جريئة جدا

تحدّثت الفنانة اللبنانية إليسا مع متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أثناء بقاءها في الحجر المنزلي وتمكّن المتابعين من طرح الأسئلة عليها وردّت بدورها عليهم.
وجاءت الأسئلة كالتالي:
هل أنت في حالة حب؟ فقالت: أنا دائما في حالة حب.
متابع قال السوريون يحبونك فعلّقت وأنا أحبهم أكثر.
هل سيتغيّر موعد طرح ألبومك الجديد، فأجابت: لا أعرف بعد ولكن على الأرجح نعم.
ما هي اكتر أغنية تستمعين إليها في هذه الفترة؟ فقالت: مافيش أسباب وبطلي تحبيه.
هل تشعرين بالوحدة في الحجر المنزلي؟ ردّت :” لا، أبداً.