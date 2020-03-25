تراند اليوم : الجميلة ” شيماء سيف ” تداعب الجمهور : هتبقوا تخان زيي

داعبت الفنانة شيماء سيف الجمهور، وعلقت على جلوسهم فى المنزل فترة طويلة هذه الأيام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ونشرت شيماء سيف فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وقالت من خلاله :” أكتر حاجة عجباني فى اللى بيحصل ده أنكوا هتبقوا تخان زيي”.

كانت الفنانة شيماء سيف نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام .

وظهرت في الصورة بصحبة الاعلامى المعروف رامى رضوان، وكتبت عليها “رامى العسل كله”، وذلك بعد ان حلت الفنانة شيماء سيف، ضيفة على برنامج “مساء دي إم سي” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة dmc، في تمام العاشرة مساءً.