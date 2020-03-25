تراند اليوم : أشرف ذكي يعلن إيقاف “حازم إيهاب ومحمود الليثي وسارة درزاوي” عن التمثيل

تطور جديد تشهده قضية وقف نقابة المهن التمثيلية كل من حازم إيهاب وسارة درزاوي ومحمود الليثي وهنا غنيم لعملهم بمسلسل “ونسنى” دون الحصول على تصاريح من النقابة.

وردا على هذا القرار اصدرت الشركة المنتجة لمسلسل “ونسنى” أعتذاراً فى بيان لها عن سوء الفهم تجاه النقابة آملين في تعاون مثمر في الفترة المقبلة من خلال الاستعانة بالفنانين أعضاء النقابة بمسلسل ونسنى، والشركة على استعداد لتسوية أى خلافات تخص النقابة أو أعضائها.

مسلسل “ونسنى”، قد تقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف ورشة كتابة يرأسها تامر فرج وإخراج رامى رزق الله، ويشارك ببطولته عدد من ممثلي الكوميديا الشباب منهم اسلام ابراهيم ومحمود الليثي.