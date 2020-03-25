تراند اليوم : راغب علامة يواجه كورونا بأغنية “في خوف مقرّر يقتلنا”

أعلن السوبر ستار ​راغب علامة​ عن استعداده لإطلاق أغنية جديدة عنالناس الذين يتواجدون في الصف الأول يدافعون عن الوطن والمواطنين وهم الطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري والأجهزة الأمنية مع تفشي فيروس الكورونا.

وكشف راغب علامة عن أن هذه الأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان جان ماري رياشي أنجزوها خلا 72 ساعة فقط.

وتقول كلمات الأغنية:”في خوف مقرّر يقتلنا.. وعم بتصعب الأحوال.. هالمرّة إنتو أملنا.. لو كنتو قلال”.

وأكد راغب علامة في سياق حديثه مع مقدّم البرامج بيار رباط في برنامج “منا وجرّ” عن أن الحجر المنزلي جعله يتذوق مأكولات أعدتها زوجته جيهان علامة بنفسها.