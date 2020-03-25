تراند اليوم : أتعلمي ياسما .. رانيا منصور تشعل إنستجرام علي البحر

نشرت الفنانة رانيا منصور مجموعة من الصور من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رانيا في الصورة وهي أمام البحر في العاصمة بيروت بلبنان وعلقت قائلة: “صباح الخير من بيروت”.

وتفاعل مع الصور عدد من متابعيها وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:

“بيروت نورت يا رانيا والله”، “دا احنا اللى صباحنا خير والله”، “نوّرت لبنان حبي”، “صباح الفل يا قمر”، “قلبي والله عسل مصر كلها”، “اجمل صباح ولا شنو”.

يذكر أن أحدث أعمال النجمة رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية “بدلة جديدة” مع النجم شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل “نصيبى وقسمتك” من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.