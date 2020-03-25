ريم البارودي : ” كفانا كبرياء وغطرسة وحقد “

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مارس 2020 02:58 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” ريم البارودي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة علقت فيها على انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم وكيف أثر على الإنسانية كلها . وظهر في الصورة الكرة الأرضية مرتدية كمامة وتتضمن تعليقا على الفيروس يقول : ” سقط جبروت الإنسان بجرثومة ” . وتابع : ” كفانا كبرياء وغطرسة وحقد .. وعد محبة وأنانية وتسلط وكذب وغرور وجحود .. فلنعد حساباتنا ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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