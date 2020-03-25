شاهد.. نانسي عجرم تتحدث عن تجربة العزل المنزلي وكيفية قضاء وقتها مع بناتها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مارس 2020 02:58 مساءً - تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن تجربة العزل المنزلي وكيفية قضائها وقتها مع بناتها مؤكدة انها “بيتوتية” بطبعها.

وقالت نانسي عجرم، خلال مداخلة لها عبر “سكايب” مع الاعلامي بيار رباط ضمن برنامجه “منا وجر” عبر محطة “أم تي في”، أنها تعلمت اشياء كثيرة من بناتها وتابعت “انا بطبعي بعطي وقت كثير لعائلتي بس بهالوقت زادت قعدتي معهن واكتشفت انه الولد قد ما تعطيه من وقتك قد ما هو بقرب منك وبيفتحلك قلبه وعقله وبعرفك على كل شي جواته وهذا شي كثير بساعد الاهل انهم يكونوا داعمين لولادهم بخياراتهم”.

واضافت نانسي عجرم “عم جرب قسم الوقت لانه الولد اذا تركته يعمل للي بده ياه سيفقد الحس بالسؤولية فبدأنا ندرس اونلاين بالاضافة الى النشاطات مثل الرقص والجمبار والبيانو نحضر افلام ونرسم ونطبخ وفي ساعتين بالنهار بروحوا شريعة”.