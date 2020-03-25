خبر يضرب العائلة الملكية .. إصابة ” الأمير تشارلز ” بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مارس 2020 02:57 مساءً - كشفت صحيفة ” الإندبندنت ” البريطانية اليوم الأربعاء عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد بعد ثبوت إيجابية التحاليل التي أجراها .
وذلك على الرغم من الاحتياطات والحرص الشديد الذي كان يتبعه الأمير تشارلز للوقاية من الإصابة بالفيروس إلا أن ذلك لم يقيه منه .
يذكر أن متحدث بإسم عائلة الأمير تشارلز فى بريطانيا كان قد صرح يوم الجمعة الماضية أن الأمير وزوجته ” كاميلا ” قد ألغيا جولتهما التى كانت مقررة إلى البوسنة وقبرص والأردن بعد نصيحة من الحكومة البريطانية بسبب تفشي فيروس كورونا .
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