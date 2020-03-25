كتب امير فتحي في الأربعاء 25 مارس 2020 02:57 مساءً - نشر الفنان اللبناني ” راغب علامة ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وجه من خلالها رسالة إلى فيروس كورونا مشيرا إلى التداعيات التي أحدثها بعد انتشاره على مستوى العالم .
فكتب راغب علامة في تغريدته قائلا : ” أخاف منك وأكرهك كورونا لكني أشكرك لأنك جعلتنا نعرف قيمة كل شيء .. أن نلمس من نحبهم وأن نُقبّل من نشتاق إليه وأن نشعر بالأمان في أي مكان أن تمشي بلا خوف ” .
وتابع : ” وأشكرك أيضا لأنك سويت الناس ببعضها لا غني ولا فقير ولا حاكم ولا محكوم .. من كان يقفل الشوارع لكي يمر الآن خائف يخاف من كل أحد ” .
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة لفيروس كورونا : ” أشكرك لإنك سويت الناس ببعضها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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