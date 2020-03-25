مصطفى الأغا يوجه رسالة شكر لفيروس «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الإعلامي السوري مصطفى الأغا جمهورها بقيامه بتوجيه رسالة شكر لفيروس “كورونا” المستجد.

الإعلامي السوري قال، في إحدى حلقات برنامجه “صدى الملاعب”: “شكرا كورونا فقد وحدت البشرية لأول مرة في التاريخ، وحدت بين الغني والفقير، بين الحاكم والمحكوم، بين السياسي والمواطن، بين الضابط والغفير”.

وأضاف: “شكرا كورونا لأنك عرفتي العائلة ببعضها البعض وقربتي بين الأزواج وزوجاتهم وأبنائهم، أظهرت لنا كم كنا بعيدين عن الحمد والشكر، كم كنا مفترين بحق النعم .. أظهرت لنا جبروتنا وضعفنا.. شكرا كورونا على الدروس التي علمتنا لها”.

يذكر أن الإعلامي السوري مصطفى الأغا متزوج من الإعلامية مي الخطيب، ولديه منها ابنين هما «كرم» و«نتالي».

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وكان الإعلامي السوري مصطفى الأغا قد احتفل في شهر مايو الماضي بتخرج ابنه الأكبر “كرم”، بحضور زوجته الإعلامية مي الخطيب وابنتهما الصغرى “نتالي”.

الإعلامي السوري شارك جمهوره بمجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والتي كشفت عن حب ابنته الصغرى لشقيقها الأكبر وتأثرها بنجاحه وتخرجه.

الأغا أرفق الصور بتعليق قال فيه: ” حنان الاخت ومحبتها لاخيها في يوم تخرجه.. السعادة هي أن تُسعد من تُحب وأن يُسعدك من يحبك”.