مي كساب تجهز لـ«فولت زيادة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة والنجمة المصرية مي كساب، عن تحضيرها لفيلم جديد يحمل اسم مؤقت وهو “ڤولت زيادة”، والعمل من تأليف محمد عبد الكريم، ومن إخراج أحمد ثابت.

وتعقد مي كساب جلسات عمل مع أسرة الفيلم لترشيح باقي الفنانين المشاركين فى البطولة لبدء تصويره بعد عيد الفطر المقبل بعد استقرار الأوضاع، لافتة أن فكرة الفيلم تدور فى إطار كوميدي اجتماعي.

وقدمت مى كساب آخر أعمالها فى السينما فيلم “الطيب والشرس واللعوب” الذى تم طرحه فى دور العرض العام الماضى، وشارك فى بطولته أحمد فتحي، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، من سيناريو وحوار رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، وتدور أحداثه الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.

وعرض لمى كساب مؤخرا مسلسل “اللعبة” على إحدى المنصات الرقمية وشاركت فى بطولته إلى جانب شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.