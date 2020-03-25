جاستن بيبر يرقص مع زوجته في الحجر المنزلي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشر النجم والمطرب الكندي جاستن بيبر، فيديو عبر موقع إنستجرام يجمعه بزوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، وذلك أثناء تواجدهما في الحجر المنزلي الذي يتبعه الجميع لتفادي العدوى بفيروس كورونا.

النجم العالمي البالغ من العمر 26 عاما، جاستين بيبر، ظهر وهو يرقص مع زوجته في المنزل من أجل كسر حالة الممل الناتجة عن البقاء في المنزل، ومن أجل تشجيع جمهورهما على البقاء في المنزل وإيجاد طريقة للاستفادة من أوقاتعم بالقيام بأشياء طريفة.

وحقق الفيديو أكثر من 9 ملايين مشاهدة ونصف بعد مرور ساعات على طرحه بحساب جاستين بيبر بـ انستجرام الذي يتابعه 130 مليون شخص.

والجدير بالذكر أن حفل زفاف وعقد قران ثاني، قد أقيم لجاستين بيبر وهايلي بالدوين في أحد منتجعات جنوب ولاية كاليفورنيا بحضور أصدقائهما المقربين منهم كيندال وكيلي جينر، في شهر أكتوبر الماضي.

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وتزوج جاستين بيبر، وهايلي بالدوين، في شهر سبتمبر من العام الماضي، في حفل زفاف سري في ولاية نيويورك الأمريكية.

وعلى جانب أخر، انضم النجم والمطرب الأمريكي جاستن بيبر، لقائمة المتضررين من انتشار فيروس كورونا الذى هدد العالم، وتسبب فى إلغاء الكثير من الفعاليات الفنية بشتى أنحاء العالم.

وبعد أن كان جاستن بيبر البالغ من العمر 26 عاما، يستعد لإقامة جولة غنائية ضخمة فى مايو القادم من أجل الترويج لألبومه الغنائي الجديد “Changes”الذى حقق نجاح مذهل فور إطلاقه، كانت المفاجأة التى أفزعت بيبر ومحبيه يوم الجمعة عندما تم إعلان توقف أي فعاليات بالمناطق التي تحمل تجمعات كبرى مثل الاستاد فى كليفلاند وديترويت وأرلينجتون وكولومبوس وناشفيل ونقلوا إلى الساحات المحلية أصغر حجما.

و بحسب موقع تي أم زد المعني بأخبار المشاهير فإن ذلك خفض سعة المقاعد إلى النصف بشكل أساسي، وجاء هذا القرار بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا الذي تحول لكابوس للعالم كله، بينما أشار الموقع أن مبيعات التذاكر كانت ناجحة بشكل كبير ولكن بعد ذلك تباطأت في الأسواق الأصغر.