سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 25 مارس 2020

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا جديدا، اليوم الأربعاء، أمام الجنيه السوداني، في السوق غير الرسمي "السوداء" محققا 123 جنيها، فيما تراجع على شاشات البنك المركزي السوداني في التعاملات الصباحية إلى 55 جنيها مقابل 55.30 الثلاثاء.

وتتعرض أسواق صرف النقد في السودان إلى حالة غير مستقرة ازدادت وتيرتها مؤخرا مع التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم وإغلاق المعابر البرية والجوية والبحرية للسودان كإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض في البلاد.

ووفق وسائل إعلام سودانية محلية، سجلت أسعار العملات الأجنبية مستوى تاريخي في السوق الموازي منذ التعاملات الصباحية ليوم أمس الثلاثاء أمام الجنيه السوداني في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد.

سعر الإسترليني واليورو

في المقابل سجل متوسط سعر اليورو وفق بيانات المركزي السوداني،59.27 جنيه للشراء و59.57 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 63.58 جنيه مقابل 64.17 جنيه سعر الريال والدرهم والدينار.

وعن أسعار الريال السعودي فسجل 14.65 جنيه للشراء مقابل 14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه مقابل 15.05 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 175 جنيها للشراء و176 للبيع.

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إجراءات صارمة

كانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت اتخاذ إجراءات أمنية "صارمة" ضد مخالفي حظر التجول خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن لـ"العين الإخبارية"، إنه "تم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة تجاه كل من يخرق قرار حظر التجوال تبدأ بالاستجواب، وصولا إلى الحبس، ويجب على الجميع الالتزام حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية".

أضاف عامر أن "القوات النظامية ستنتشر في الشوارع على شكل كمائن وارتكازات لتغطية جميع المناطق بالبلاد؛ للتحقق من أمر تنفيذ قرارات القيادة العليا بالبلاد بمنع التجمعات للحد من انتشار المرض".

وطالب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المواطنين بـ"الالتزام وتنفيذ القرارات لتجاوز أزمة فيروس كورونا".

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد أعلن حظر التجول جزئيا في جميع أنحاء البلاد خشية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الإثنين، حيث بدأ من الساعة 8 مساء حتى الـ6 صباحا، الثلاثاء.

وقالت مصادر إن قرارا صدر بإغلاق جميع المدن أمام الرحلات الداخلية خلال "72" ساعة، وإغلاق الأسواق والمؤسسات التجارية بشكل فوري، على أن يتم إغلاق شارع النيل بالخرطوم من الساعة الرابعة عصراً.