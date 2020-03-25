ما هو دور جورجينا رزق في مسلسل “أمير الاحمر” لـ تيم حسن؟

كشف المخرج سامر البرقاوي عن بعض تحصيرات مسلسل “الامير الاحمر” الذي يتطرق الى السيرة الذاتية للقيـادي الفلسطيني البارز “ابو حسن سلامة”.

في البداية شكر “البرقاوي” شركة الصبّاح أخوان على تبنيها هذا العمل الضخم في هذا التوقيت الحساس لأجل تقديم واحدة من الشخصيات النضالية المهمة، لأن “ابو حسن سلامة” هو شخص من بين أهم الشخصيات النضالية في تاريخنا المعاصر حيث سيتم تناول القضية الفلسطينية في مرحلة حساسة وصعبة ايضاً.

وهل جلس مع زوجته ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق لمعرفة تفاصيل اكثر عن “أبو حسن سلامة” منها، شكر المخرج سامر البرقاوي جورجينا رزق على تعاونها. وشدد ان بمساعدتها سيكون المشروع أهم.

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وكشف المخرج أن التصوير سيبدأ بعد شهر رمضان، على أن يتم تصوير جزء من المسلسل في اوروبا. وسيعرض على منصة “شاهد” الالكترونية.

وعلى الرغم من ورود اسم ملكة جمال لبنان مايا رعيدي لتجسيد شخصية جورجينا رزق في المسلسل وذلك نظراً للشبه الكبير بينهما، إلا ان شركة الإنتاج لا زالت في مرحلة الكاستينغ ولم تستقر على الاسم حتى كتابة هذه السطور.

وكما بات معروفاً فإن أبو حسن سلامة هو مناضل فلسطيني ثري، وقيادي في منظمة التحرير الفلسطينية قاد العمليات الخاصة ضد المخابرات الإسرائيلية في العالم من لبنان، معروف بـأبي حسن، اغتالته إسرائيل في لبنان في22 يناير 1979. لقب بالأمير الأحمر. تزوج مرتين، في الأولى من السيدة الفلسطينية نشروان شريف منصور وأنجب منها ولديه حسن وأسامة وفي الثانية تزوج من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق.