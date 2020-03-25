الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا مُصاب بكورونا

Mar 25, 2020 قالت متحدثة باسم الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا إنه أصيب بفيروس كورونا. الأمير تشارلز يبلغ من العمر 71 عاما. آخر ظهور للأمير تشارلز مع الملكة إليزابيث كان في التاسع من آذار/مارس الجاري. ومرة أخرى في 12 الجاري. وكان قصر بكنجهام قد أعلن إن الملكة إليزابيث ألغت كل ارتباطاتها العامة منذ اسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال بيان ”في إجراء وقائي منطقي ولأسباب عملية في ظل الظروف الراهنة، يتم إجراء تغييرات في الالتزامات اليومية للملكة في الأسابيع القادمة“. وقال القصر ”بالتشاور مع الأسرة الطبية والحكومة، سيتم تغيير موعد زيارة صاحبة الجلالة القادمة لتشيشاير وكامدن.. ستستمر الاجتماعات كالمعتاد”.







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