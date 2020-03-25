راغب علامة بخطوة فنية انسانية في زمن كورونا

من الحجر المنزلي، أطل السوبرستار ​راغب علامة في مقابلة خاصة عبر “السكايب” ضمن برنامج “منا وجر” مع بيار ربّاط، ليتحدث عن كيفية تمضيته للوقت في ظل التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة اللبنانية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

أشار “علامة” الى أن الوقت يمضي في المنزل مع العائلة بالغناء والرياضة والطبخ أحياناً، كما لفت ان الحكومة اللبنانية رغم كل الصعوبات التي تواجهها إلا انها تعمل كثيراً “والله يعينهن عالقليلة ما بقا عم نسمع بالسرقة”.

وكشف السوبرستار عن استعداده لطرح أغنية تحاكي الظروف الراهنة التي يعيشها لبنان والعالم حيث سيوجه تحية إكبار من خلالها الى الطاقم الطبي في لبنان والقوى الامنية لأنهم في الصفوف الأمامية ليدافعوا عن الإنسان والوطن في مواجهة كورونا.

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ووصف “علامة” الأغنية الجديدة بالكبيرة والرهيبة فيها الكثير من الإحساس والصدق وهي من من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان جان ماري رياشي. وتقول كلمات الأغنية:”في خوف مقرّر يقتلنا.. وعم بتصعب الأحوال.. هالمرّة إنتو أملنا.. لو كنتو قلال”. ومن المتوقع أن يطرحها في الساعات القليلة المقبلة.

كما لفت راغب علامة الى أن فترة الحجر المنزلي جعلته يكتشف الوجه الآخر لزوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة التي دخلت الى المطبخ وقامت بطهو المأكولات خاصة أنه يحب أن يراها تطهو ويتذوق من المأكلولات التي تعدها.

لا بد من الإشارة الى ان راغب علامة سبق وتعاون مع نزار فرنسيس وجان ماري رياشي في أغنية “طار البلد” التي أثارت الجدل كثيراً عند طرحها خاصة ان راغب تحدث عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي وصل إليه البلد جراء السرقات والنهب الممنهج من قبل المسؤولين.