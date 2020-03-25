عارضات جدد خطفن الأضواء في شهر الموضة لخريف 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يكن فيروس كورونا المستجد منتشرا بعد في أوروبا وأمريكا في الأسابيع الأولى من انطلاق شهر الموضة لموسم خريف وشتاء 2020/2021، لهذا السبب كان هناك حضور قوي للمشاهير والنجوم في الصفوف الأولى لعروض المدرجات.

كما شهدت شوارع العواصم العالمية حضورا قويا لنجوم ستايل الشارع، وسارع عشاق الموضة لمتابعة أحدث الصيحات والاتجاهات على المدرجات بالحديث عنها باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالرغم من مشاركة أشهر العارضات المؤثرات أمثال الشقيقتين بيلا وجيجي حديد، كايا جربر، كيندال جينر، أدوه ابوا، أدوت اكيش في العديد من العروض، إلا أنه استطاعت العديد من الوجوه الجديدة خطف الأضواء.

اكتشفي معنا أبرز العارضات الجدد اللاتي خطفن الأضواء خلال عروض شهر الموضة لخريف 2020:

أجي أكور

الوكالة: IMG

مسقط الرأس: أديليد، جنوب أستراليا

أبرز العروض التي شاركت فيها: سان لوران، كلوي، جيفنشي، سيمون روشا

أجي أكور هي جزء من الجيل الجديد من المواهب القادمة من جنوب السودان. أثبتت وجودها حاليا في صناعة الأزياء، وقد ولدت في مخيم كاكوما للاجئين في كينيا، ونشأت في ضواحي أديلايد وبدأت مسيرتها المهنية في أسبوع الموضة في سيدني، وقد أصبحت حاليا تشارك في العروض الدولية، وارتبط اسمها بأشهر العلامات العالمية مثل جيفنشي وسان لوران وكلوي.

ألانا سانتوس بريتو

الوكالة: Next

مسقط الرأس: سلفادور، باهيا، البرازيل

أبرز العروض التي شاركت فيها: برادا، فيرساتشي، باكو رابان، ألكسندر ماكوين

تم اكتشافها في العام الماضي خلال قيامها برحلة إلى شاطئ مدينتها المحلي، تتميز بملامحها القوية ونظراتها المنومة، ومنذ ظهورها الأول على مدرج برادا، تلقت الكثير من العروض وشاركت فقط في عروض مجموعة مختارة من العلامات التجارية النخبة.

إليسا ميتروفان

الوكالة: Models 1

مسقط الرأس: لندن

أبرز العروض التي شاركت فيها: ميو ميو، سان لوران، لويفي، جوناثان أندرسون

قبل أن تكون في المقدمة وفي منتصف كل عرض كبير تقريبا في أوروبا، كانت إليسا ميتروفان تكمل درجتها في اللغة الإنجليزية في جامعة أكسفورد، كما أنها عازفة كمان ومعلمة بارعة، رشيقة وذكية، تتمتع بحضور طبيعي قوي على المدرج، لذلك من المؤكد أنها ستحظى بنجاحات متكررة في مجال عرض الأزياء رغم المنافسة.

إليزا راتسون

الوكالة: The Society

مسقط الرأس: منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الصين

أبرز العروض التي شاركت فيها: باكو رابان، أوف وايت، ألتوزارا، فالنتينو

ظهرت الفنانة والعارضة إليزا راتسون للمرة الأولى خلال العروض الأخيرة من أسبوع الموضة في باريس، لكنها تركت انطباعا كبيرا، واستطاعت ابنة مديرة الأزياء السابقة لمتجر الأزياء الفاخرة "لين كروفورد" سارة راتسون، خطف الأنظار بمظهرها الطبيعي الأنيق والمميز وسط حقل مزدحم بالعارضات الجدد.

إيفي هاريس

الوكالة: DNA

مسقط رأس: شيبردز بوش، إنجلترا

أبرز العروض التي شاركت فيها: شانيل، ديور، برادا، جوناثان أندرسون

تتمتع العارضة الجديدة إيفي هاريس بوجه طفولي والذي يذكرنا ببعض أشهر العارضات أمثال آبي لي وجيما وارد، لكن أيضا تتميز بسحر خاص بها، أول مشاركة لها في عروض الأزياء تمثلت في افتتاحها عرض أزياء جوناثان أندرسون لربيع 2020، وأثبتت هاريس هذا الموسم أنها قادرة على التغير بالتوازي مع موضوع العرض.

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جونو ميتشل

الوكالة: New York Model Management

مسقط الرأس: فيلادلفيا

أبرز العروض التي شاركت فيها: مارك جايكوبس، فالنتينو، ألكسندر ماكوين

يتطلب الأمر الكثير من الثقة والكاريزما للظهور إلى جانب إحدى أشهر نجمات البوب ​​في العالم، وهذا ما تمتلكه فعلا جونو ميتشل، حيث ظهرت على المدرج مع نجمة البوب مايلي سايروس خلال عرض مارك جايكوبس لخريف 2020، وتابعت تألقها في عروض باريس، حيث ظهرت على مدرجات فالنتيو وألكسندر ماكوين.

مارييل أوشيدا

الوكالة: Women

مسقط الرأس: بيلو هوريزونتي، البرازيل

أبرز العروض التي شاركت فيها: لويس فيتون، برادا، كلوي، ديور

استطاعت العارضة اليابانية البرازيلية مارييل خطف لقب الفتاة الرائعة خلال شهر الموضة، شخصيتها الواضحة الملامح وجرأتها جعلتاها نجمة ساطعة على مدرجات أشهر العلامات التجارية الشهيرة مثل برادا ولويس فيتون وديور، ونتوقع أن نراها أيضا ضمن الحملات الإعلانية لأزياء المواسم القادمة.

ماتي فال

وكالة: IMG

مسقط الرأس: شيامبو، إيطاليا

أبرز العروض التي شاركت فيها: فالنتينو، برادا، فيرساتشي، بربري

بدأت فالي مسيرتها في مجال عروض الأزياء بظهورها على غلاف مجلة فوغ في نسختها الإيطالية، وسرعان ما أصبحت العارضة السنغالية الإيطالية مفضلة لدى أشهر المصممين مثل أنجيلا ميسوني، بييرباولو بيتشيولي، حيث قاما باختيارها لافتتاح عروض المدرجات لموسم الخريف، وقد انتقلت فال المولودة في كويست فوير خارج السنغال إلى إيطاليا في سن التاسعة.

ميليسنت رودجز

الوكالة: Next

مسقط الرأس: تكساس

أبرز العروض التي شاركت فيها: سان لوران، فالنتينو، ريك أوينز

اكتشفت شركة Mother Management، الوكالة التي أطلقت نجوما بارزين مثل غريس هارتزل و كارلي كلوس، العارضة الصاعدة، وشاركت للمرة الأولى حصريا في عرض بربري لربيع 2020.

فاليري شيرزينغر

الوكالة: Women

مسقط: هيوليت، نيويورك

أبرز العروض التي شاركت فيها: توم فورد، بوتيغا فينيتا، جيفنشي، جيامباتيستا فالي

بدأت فاليري شيرزينغر مسيرتها المهنية بمشاركتها في عرض توم فورد الرائع في لوس أنجلوس، ومن السهل معرفة السبب؛ إذ تتميز العارضة بمظهر نجوم السينما وبريق فطري، وهو يتناسب تماما مع رؤية المصمم الفاخرة، ولم يكن فورد الشخص الوحيد الذي لفتت أنظاره؛ إذ شاركت شيرزينغر في العديد من العروض طوال شهر الموضة وهي شهادة تدل على جاذبيتها العالمية.

ييدان هوانغ

الوكالة: The Industry

مسقط الرأس: تشنغدو، سيتشوان، الصين

أبرز العروض التي شاركت فيها: رودارتيه، باكو رابان، لويفي، ستيلا مكارتني

تم اكتشاف العارضة الصينية من خلال شبكة التواصل الإجتماعية الصينية Weibo، وهي خريجة جامعة للمالية والاقتصاد، وقد بدأت في بناء مسيرتها كعارضة أزياء ببطء منذ سنوات، فالنجاح بين عشية وضحاها أمر جيد، لكن هوانغ تطورت تدريجيا؛ إذ انتقلت من عارضة حصرية لعلامة جوناثان أندرسون في العام الماضي إلى عارضة مطلوبة عالميا هذا الموسم في جميع عواصم الأزياء الأربع.