مقر كان السينمائي يتحول إلى مأوى للمشردين بسبب كورونا.. الصور محزنة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يكن يتوقع أحد أن يتحول العالم في ثلاثة أشهر فقط إلى حالة الهلع والفزع تلك سواء على مستوى مسؤولي دول العالم أو شعوبها، فمع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يواجه العالم أجمع كوارث يومية ما بين إعلان وفيات أو مصابين جدُد.

توقفت جميع الأنشطة في دول العالم وتم تعليق الطيران بين الدول لدرجة جعلت البعض لا يتنبأ بما ستؤول إليه الأيام المقبلة في ظل ازدياد الكارثة ساعة تلو الأخرى وليس يومًا تلو الآخر، ولعل أبرز ما تم تأجيله على مستوى الفعاليات والأنشطة الفنية الترفيهية مهرجان كان السينمائي.

ولكن ما لم يكن يتوقعه البعض أن تتحول ساحة القصر الذي يقام به مهرجان كان ويستقبل نجوم العالم أجمع كل عام لإتمام الاحتفال بمدينة كان الفرنسية، إلى مقر يأوي المشردين، ولكن هذا حدث بالفعل بعدما فتح قصر مقر "كان السينمائي" أبوابه للمشردين في المدينة الفرنسية في ظل حالة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفتحت قاعة المهرجان أبوابها للمشردين، فيما صرحت دومينيك أود لاسيه، والتي تعد أحد المسؤولين في رئاسة بلدية "كان"، بالقول: "كل ليلة يأتينا ما بين 50 و70 شخصا".

وفي محاولة للمسؤولين الفرنسيين لحماية المواطنين البالغ عددهم 67 مليون نسمة، نصحهم رئيس البلاد بالبقاء في منازلهم لحماية أنفسهم من الجائحة في محاولة لإبطاء انتشارها، ولكن هذا الأمر يشكل أزمة كبيرة لما يقرب من 12 ألف مشرد يعيشون في الشوارع الفرنسية.

وتسبب "كورونا" في حالة من القلق بأن يكون له تأثير ضخم على المشردين الذين يعيشون في حالة تفتقر لوسائل التعقيم المناسبة ويعانون في بعض الأحيان من مشاكل صحية؛ إذ يعتمد كثير منهم على مساعدات من المواطنين المجبرين حاليا على البقاء في منازلهم.

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وكانت أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي عن تأجيل دورة انعقاده المقبلة والتي كان من المقرر لها في الفترة من 12 وحتى 23 مايو المقبل، وذلك بسبب ما تمر به العديد من بلدان العالم من أزمة صحية جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد COVID-19.

وبحسب بيان أصدرته إدارة المهرجان عبر موقعها الإلكتروني، جاء فيه: "يمر العالم في هذه الفترة بأزمة صحية عالمية حصدت الكثير من الضحايا بسبب COVID-19، ونعرب عن تضامننا مع جميع أولئك الذين يحاربون المرض".

وأضاف البيان: "اتخذنا اليوم القرار الآتي.. لا يمكن عقد مهرجان كان السينمائي في المواعيد المقررة من 12 إلى 23 مايو، وتتم دراسة العديد من المقترحات للحفاظ على استمرارية المهرجان على أن يتم تنفيذ أحد المقترحات حاليا وهو تأجيل دورة المهرجان حتى نهاية يونيو - بداية يوليو 2020".

وأوضح البيان: "بمجرد حدوث أي تحسنات في الوضع الصحي الفرنسي والدولي سيتم تقييم الأمر والإعلان عن القرار، في إطار التشاورات مع الدولة ومدينة كان ومجلس إدارة المهرجان ومحترفي السينما وجميع شركاء الحدث".

وشددّ البيان على أنه يضم صوته إلى جميع الأصوات التي تنادي بأن يحترم الجميع الحجر المنزلي العام، وإبداء التضامن في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم بأسره.. نراكم قريبا".