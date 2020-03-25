رامي جمال يشتكي من تصرفات زوجته في المنزل

رغم أن الفنان رامي جمال أكد التزامه بالعزل الاجتماعي خشية إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه كان على عكس كل من أعلن التزامه بالعزل، حيث أكد أن هناك فرصاً أخرى قد تزيد من احتمالية نقل العدوى غير النزول للشارع.

وكتب عبر حسابه على "تويتر": "مراتي من حرصها منعتني أروح مكتبي اللي مابشوفش فيه غير شخص واحد عشان خايفة إنه يعديني، وانهاردة بس انا فتحت الباب 2 مليون مرة، ما بين صيدلية وسوبر ماركت وجيران وخضار وحارس البيت، والله فتحت لـ6 أشخاص مختلفين وكل مرة تقولي الكحول واغسل ايدك، أنا فرصة إصابتي من على باب البيت أكتر بكتير من لو نزلت".

يذكر أن رامي جمال أعلن عن تبرعه لصالح مستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية والقاهرة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان قد طرح مؤخرا ألبوم "أنا لوحدي" في 14 شباط (فبراير) بالتزامن مع عيد الحب عبر قناة "نجوم ريكوردز" ‏الرسمية على "يوتيوب"، كما صور منه أغنية "سقف" بطريقة الفيديو كليب، والتي حققت نجاحا وانتشاراً مع طرحها، وشارك فيها عدد كبير من نجوم الفن.

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