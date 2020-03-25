بلقيس تمارس الرياضة بخطوات راقصة مع زوجها في المنزل

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة اليمنية بلقيس، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات، فيديو سجلته قبل ذلك على تطبيق "تيك توك" ولفت من خلاله أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.
وظهرت فيه برفقة زوجها وهما يمارسان التمارين الرياضية ويقومان ببراعة ظاهرة بحركات أشبه بالرقص على أنغام موسيقى سريعة.
واثارت الفنانة بهذا المقطع موجة واسعة من التعليقات وحققت أكثر من 412 ألف وعليه علقت: "فعاليات الحجر المنزلي. مافي جيم؟ مو مشكلة. خليك بالبيت. تمرن بالموجود المهم ما تخسر لياقتك ولا يزيد وزنك. منشن الرياضيين والمكرشين".
ويشار إلى أنها حلت في عيد الأم ضيفة على برنامج البث المباشر الذي تقدمه النجمة اللبنانية على "إنستغرام"Side Talks with Maya وتحثت فيه عن الاجراءات التي تأخذها من أجل حماية طفلها تركي من فيروس "كورونا" المستجد.
وأشارت إلى أنها لم تتمكن من لقاء والدتها بسبب التزامها بقواعد الحجر المنزلي لافتة إلى أن الأخيرة تقيم في الامارات بينما تعيش هي في جدة مع زوجها وطفلها.
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