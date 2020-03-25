كورونا يضع أحمد السقا ونبيلة عبيد ونادية الجندي تحت الإقامة الجبرية

اضطر النجوم أحمد السقا ونادية الجندى ونبيلة عبيد وعدد آخر من الفنانين، للبقاء تحت الإقامة الجبرية في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمنع انتشار فيروس كورونا، بإيقاف حركة الطيران ، إضافة إلى منع التجمعات، وهو ما تسبب في إيقاف تصوير الأعمال التي كانت تصور هناك طوال الفترة الماضية.

وتواجد هؤلاء النجوم في لبنان منذ فترة بسبب تصويرهم أعمالاً فنية هناك، حيث ارتبط أحمد السقا بتصوير برنامج جديد بعنوان "مين يغلب السقا؟" للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث كان أغلب ضيوفه من النجوم المصريين، وبعد إنهائه عدداً من الحلقات جاءت قرارات الحكومة اللبنانية وأيضاً المصرية بتعليق حركة الطيران، ليتوقف البرنامج منذ الأسبوع الماضي لعدم قدرة الفنانين المصريين على السفر إلى لبنان وتصوير الحلقات، إضافة إلى منع تصوير أعمال فنية جديدة، لاسيما أنها تعتمد على التجمعات في مكان واحد، ليظل السقا في لبنان حبيساً بأحد الفنادق هناك.

نفس الأمر بالنسبة للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد المتواجدتين في بيروت لتصوير مسلسلهما "سكر زيادة"، وعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث توقف التصوير نهاية الأسبوع الماضي لسببين، الأول هو اعتماد أحداثه على الاستعانة بفنانين مصريين كضيوف شرف، ومع تعليق حركة الطيران في مصر ولبنان أصبحت الأمور صعبة لاستكمال التصوير، أما السبب الثاني فهو منع التجمعات بأمر من الحكومة اللبنانية.

ويقضى السقا ونادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وصناع أعمالهم، إضافة إلى الفنانين المصريين المتواجدين في لبنان للمشاركة في مسلسلي "سكر زيادة" وأيضاً "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبي والذي توقف أيضاً، كل وقتهم في أحد الفنادق ببيروت.

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