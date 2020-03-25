شيرين رضا تتحدى عمرو أديب وتتكفل بـ100 أسرة متضررة بسبب فيروس كورونا

قررت الفنانة شيرين رضا، المشاركة في “تحدي الخير” الذي تفاعل معه عدد كبير من النجوم، والذي أطلقه اللاعب سعد سمير من أجل التكاتف والوقوف بجانب الأسر المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذى تفشى فى الوطن العربى والعالم.



ونشرت الفنانة شيرين رضا مقطع فيديو مصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، متحدية شركة اتصالات مصر وعزة فهمي وبرنامج “الحكاية” للإعلامى عمرو أديب، لمساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد”.



وقالت شيرين في الفيديو: “أنا قبلت التحدي من الفنانة دينا الشربيني والفنانة سلمى أبو ضيف، وسوف اتكفل بـ 100 أسرة مع بنك الطعام، واحب اتحدى شركة الإتصالات مصر وعزة فهمي وبرنامج عمرو أديب “الحكاية”، وربنا يوفق الجميع”.



والتحدى يتضمن أن كل شخص يعلن عن عدد الأسر التى يتكفل لمساعدتهم خلال مدهم بمواد طبية وغذائية، كواجب منه لوطنه، و للأسر المتضررة من انتشار الفيروس كورونا.

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وقبل التحدي العديد من الفنانين منهم النجم أحمد السقا، أحمد داوود، عمرو يوسف، تامر حسني، منى زكي، محمد رمضان، شيكو، أحمد فهمي، أحمد السعدني، هشام ماجد، هنا زاهد، وآخرين.

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