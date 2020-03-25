علي الحجار يتحدى كورونا ويحي حفله بطريقة جديدة

كشف الفنان المصري علي الحجار من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك عن استعداده لإحياء حفل "أونلاين" سوف يذاع من خلال حساباته على الـ"سوشيال ميديا" يوم الجمعة المقبل.

وأعلن الحجار أن الحفل سوف يضم 6 أفراد من فرقته الموسيقية، موضحًا أن الغرفة التي سيقام بها الحفل تتحمل هذا العدد، وأكد أن الهدف من الحفل هو تشجيع الناس على البقاء بمنازلهم بعد تفشي فيروس كورونا.

وسبق أن أعلن الفنان تامر عاشور عن إتخاذه لمثل هذا القرار، فبعدما اضطر لإلغاء كافة حفلاته الغنائية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد واردته فكرة غير تقليدية من أجل إسعاد جمهوره وهي إحياء حفل غنائي من خلال الإنترنت وتحديدًا على موقع "يوتيوب".

وغرّد من خلال حسابه على "تويتر" قائلًا: "قررت أعملكم حفلة، لايف على الـ YouTube، تقدروا تتفرجوا عليها في بيوتكم وتطلبوا الأغاني اللي إنتو عايزنها وندور على أي حاجة فيها طاقة إيجابية ونعملها وإن شاء الله أزمة وهتعدي، هحدد وقتها قريب قوي وغالبا هتكون weekend قال يعني وراكوا حاجة، وأنا زيكم، مسائكم عسل".

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ونالت هذه الفكرة إعجاب الكثير من متابعيه متمنين نجاحها كما طالبه البعض الأخر بتقديم أغاني مبهجة خلال هذا الحفل، كي يكسر حالة الإكتئاب المنتشرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

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