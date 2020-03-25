العثور على طفلة مقتولة في فيلا نجلاء فتحي

عثر شخص يعمل مزارعاً في فيلا الفنانة المعتزلة نجلاء فتحي بالفيوم على جوال يطوف فوق المياه التي يروي منها زرعه، دفعه الفضول إلى فتح الجوال ليعرف ما بداخله، وكانت المفاجأة التي أذهلته عندما وجد جثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، قتيلة، ليتم إبلاغ النيابة التي باشرت التحقيق، في محاولة للوصول إلى هوية الفتاة.

يذكر أن نجلاء فتحي، مرت بأزمة نفسية بسبب إصابة ابنتها بثقب في القلب، وهو ما دفعها لمحاولة الانتحار ولكن أنقذتها والدتها.

وكان المخرج خضر محمد خضر، قد نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، ظهر فيها مع زوجته ياسمين أبو النجا، وحماته الفنانة نجلاء فتحي، ووالدته، وابنته زين في احتفال بالأوبرا.

وظهرت نجلاء فتحي في الصورة، وهي تحمل حفيدتها زين، وتتوسط ابنتها وزوجها، وهي تبتسم، وعلق خضر على الصورة قائلًا: "نصحتها إنها ماتنزلش في السن ده قبل ما تعمل عملية التجميل وبرضو صممت تحضر حفلة البيانو بتاعت زين في الأوبرا"، ليسخر من كلام فجر السعيد التي وجهته لحماته نجلاء فتحي، حيث كانت قد نشرت صورة عبر حسابها على "تويتر"، ظهرت فيها نجلاء فتحي، ترتدي قبعة على رأسها، موجهة إليها نقداً لاذعاً بسبب ظهورها.

Advertisements

وعلقت فجر على الصور قائلة: "عزيزتي نجلاء فتحي.. أسطورة الجمال في السبعينيات نصيحة من القلب بلاش تنشري لكي صور في هذه المرحلة من عمرك ودعي الجمهور يعيش على صورتك القديمة.. أو اسألي زميلاتك كيف حافظن على جمالهن واتبعي نصائحهن وعودي للظهور بلوك قريب للسابق ولكن بعمرك الحالي.. ميرفت أمين من جيلك لاتزال جميلة جدًا.. نادية الجندي مازالت جميلة.. وغيرهما".

قد يهمك أيضاً :

قصة إجهاض طفل حمدي قنديل الوحيد من نجلاء فتحي

نجلاء فتحي تنفي تدهور حالتها الصحية وعودة المرض الغامض إليها