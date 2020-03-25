إلهام شاهين تدعو المصريين للاعتماد على البيانات الحكومية الرسمية بشأن "كورونا"

حرصت الفنانة الهام شاهين، على المشاركة الإيجابية في توعية المواطنين ونشرت عبر صفحتها على "انستجرام"، بوستر جملة مؤسسة "بنحبك يا مصر"،واثنت إلهام شاهين، علي أداء الحكومة المصرية في إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا.وأثر فيروس كورونا المستجد بشكل مباشر على صناعة الفن ونشاط الكثير من النجوم بكل أنحاء العالم، فهناك حفلات غنائية تم إلغائها، كما أن صناع الكثير من الأفلام اضطروا لتأجيل التصوير أو استبعاد التصوير في الأماكن التي انتشر بها الفيروس.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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