القاهرة - لايف ستايل
حرصت الفنانة الهام شاهين، على المشاركة الإيجابية في توعية المواطنين ونشرت عبر صفحتها على "انستجرام"، بوستر جملة مؤسسة "بنحبك يا مصر"،واثنت إلهام شاهين، علي أداء الحكومة المصرية في إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا.وأثر فيروس كورونا المستجد بشكل مباشر على صناعة الفن ونشاط الكثير من النجوم بكل أنحاء العالم، فهناك حفلات غنائية تم إلغائها، كما أن صناع الكثير من الأفلام اضطروا لتأجيل التصوير أو استبعاد التصوير في الأماكن التي انتشر بها الفيروس.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
قد يهمك ايضا:
إلهام شاهين تؤكد محمد فاضل كان السبب الأساسي في نجوميتي
إلهام شاهين تكشب سبب توجهها إلى الإنتاج
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين تدعو المصريين للاعتماد على البيانات الحكومية الرسمية بشأن "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.